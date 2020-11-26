Стартовала продажа квартир в ЖК «Казачья гора - 2» по ценам от застройщика

Жилищный комплекс «Казачья гора»

На настоящий момент 23-этажный дом по адресу улица Казачья гора, 15 введен в эксплуатацию и уже заселен на 70%. Среди преимуществ проживания в ЖК «Казачья гора»: панорамный вид на реку Амур и исторический центр Хабаровска, близость Хабаровского краевого парка имени Муравьева-Амурского (10 минут пешком), в шаговой доступности школы, детский сад, фитнес-клуб и детская футбольная школа. В соседнем доме расположены несколько продуктовых магазинов.

Для приобретения квартир от застройщика доступны все виды ипотечного кредитования для вторичного рынка жилья, в том числе программы льготного кредитования «Господдержка 2020», «Молодая семья» и «Дальневосточная ипотека».

Дополнительная информация доступна в рабочее время с 09:00 до 18:00 по телефону 8-914-166-04-51 или 8-909-822-1765 (Дмитрий) или WA.