Нового министра экономического развития Хабаровского края представил Михаил Дегтярев

Виктор Калашников избавился от приставки исполняющий обязанности Фото: Правительство Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края утвердил кандидатуру Виктора Дмитриевича Калашникова на посту заместителя председателя правительства и министра экономического развития Хабаровского края. Ранее он занимал пост исполняющего обязанности руководителя ведомства.

Виктор Дмитриевич Калашников - доктор экономических наук. Родился 26 мая 1963 года в городе Гусиноозерске Бурятской АССР. После окончания школы поступил в Иркутский политехнический институт. По завершении учебы по распределению направлен в Институт экономических исследований Дальневосточного научного центра академии наук СССР (с 1992 года Дальневосточное отделение Российской академии наук (ДВО РАН).

С 1985 по 1994 год - прошел путь от стажера-исследователя до заведующего сектором Института экономических исследований ДВО РАН.

С 1989 по 1993 год - прошел обучение в заочной аспирантуре Института экономических исследований ДВО РАН.

В 1995 - 1996 годах - региональный управляющий АООТ «СК «Дельфин».

С февраля 1996 года по сентябрь 2009 - заведующий сектором, заведующий отделом Института экономических исследований ДВО РАН.

С сентября 2009 года назначен на должность заместителя председателя правительства Хабаровского края - министра экономического развития Хабаровского края.