Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Нового министра экономического развития Хабаровского края представил Михаил Дегтярев

Виктор Калашников избавился от приставки «исполняющий обязанности»
Евгения МОЛОТОВА
КомментироватьОставить комментарий
Виктор Калашников избавился от приставки исполняющий обязанности

Виктор Калашников избавился от приставки исполняющий обязанности

Фото: Правительство Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края утвердил кандидатуру Виктора Дмитриевича Калашникова на посту заместителя председателя правительства и министра экономического развития Хабаровского края. Ранее он занимал пост исполняющего обязанности руководителя ведомства.

Виктор Дмитриевич Калашников - доктор экономических наук. Родился 26 мая 1963 года в городе Гусиноозерске Бурятской АССР. После окончания школы поступил в Иркутский политехнический институт. По завершении учебы по распределению направлен в Институт экономических исследований Дальневосточного научного центра академии наук СССР (с 1992 года Дальневосточное отделение Российской академии наук (ДВО РАН).

С 1985 по 1994 год - прошел путь от стажера-исследователя до заведующего сектором Института экономических исследований ДВО РАН.

С 1989 по 1993 год - прошел обучение в заочной аспирантуре Института экономических исследований ДВО РАН.

В 1995 - 1996 годах - региональный управляющий АООТ «СК «Дельфин».

С февраля 1996 года по сентябрь 2009 - заведующий сектором, заведующий отделом Института экономических исследований ДВО РАН.

С сентября 2009 года назначен на должность заместителя председателя правительства Хабаровского края - министра экономического развития Хабаровского края.