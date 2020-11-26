В ЕАО на сопке Июнь-Корань появится музейный комплекс «Волочаевское сражение»

На заседании общественного экспертного совета по вопросам культурного наследия Еврейской автономной области обсудили ход реставрационных работ в районе Волочаевской битвы. Фото: Правительство ЕАО

На заседании общественного экспертного совета по вопросам культурного наследия Еврейской автономной области обсудили ход реставрационных работ в районе Волочаевской битвы. Объект, являющийся частью культурного наследия страны, реставрируют по заказу Министерства культуры Российской Федерации.

В настоящее время работы ведутся по графику. Срок окончания работ по государственному контракту - 1 октября 2021 года.

Комплекс станет структурным подразделением областного краеведческого музея. Для этого введена штатная единица с 1 января 2021 года. Руководитель мемориального музейного комплекса приступит к подготовке документации, созданию экспозиций.

Заместитель директора по научно-исследовательской работе областного государственного бюджетного учреждения культуры «Областной краеведческий музей» Светлана Скворцова рассказала о том, как планируется обустроить три экспозиционных пространства в новом музее. На входе посетители увидят интерактивную стену, рассказывающую об истории создания Дальневосточной республики. Во втором зале за интерактивными столами гости смогут послушать воспоминания людей той эпохи в исполнении актеров и посмотреть предметный ряд на витринах. Диорама будет также виртуальной, с компьютерным воссозданием Волочаевского боя.