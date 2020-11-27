Обстановка в Хабаровском крае 27 ноября 2020 года: погода, радиация, заболеваемость Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Сегодня, 27 ноября, в Хабаровске без существенных осадков, ночью -14 -12, днем -8 -6, ветер юго-западный 9-14 м/с. На юге региона преимущественно без осадков, ночью -16 -11, днем -10 -5, ветер западный, юго-западный 9-14 м/с. В центральных районах преимущественно без осадков, ночью -20 -11, днем -18 -5, ветер западный, юго-западный 3-13 м/с. На севере края без существенных осадков (Николаевский, Ульчский районы - местами небольшой снег), ночью -25 -11, днем -14 -8, ветер западный 6-17 м/с (на побережье Тугуро-Чумиканского района порывы до 17-22 м/с).

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом 23249.