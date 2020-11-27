В Хабаровском крае собрали зерновых и овощей больше, чем в прошлом году Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Хабаровском крае подвели итоги уборочной кампании. По предварительным данным, зерновых культур собрали 15,5 тысячи тонн, что на 67 процентов больше, чем годом ранее, сои - 35 тысяч тонн, что на 10 процентов больше, чем в 2019 году.

- Кроме того, увеличение показателей отмечают по итогам сбора овощей. Например, урожай картофеля - 81,8 тысячи тонн, что на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий собрали 43,2 тысячи тонн. Это на 43 процента больше, чем годом ранее, - рассказали в краевом минсельхозе.

Специалисты отмечают, что на увеличение урожая повлияли погодные условия и государственная поддержка. На развитие растениеводства в виде субсидий аграрии получили около 55 миллионов рублей.

К слову, окончательные итоги уборки урожая подведут после сдачи сельхозтоваропроизводителями края отчетности в органы статистки края.