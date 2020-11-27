Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 27 ноября 2020: лечится 121 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 27 ноября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска -на- Амуре лечение получают 506 человек. Из них у 121 человека подтвержден коронавирус. За сутки выписали по выздоровлению 35 пациентов, госпитализировали 44 человека.

В реанимационном отделении находятся 29 пациентов. У пяти человек только подозревают заражение коронавирусом. Также лечение получают 380 пациентов с внебольничной пневмонией. За сутки с этим диагнозом госпитализировали 92 человека, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Жителей и гостей Города юности убедительно просят соблюдать противоэпидемиологические меры - масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, дезинфицируйте свои гаджеты, проветривайте помещения и регулярно делайте влажную уборку. Горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендуют оставаться дома.