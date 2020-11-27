Под Хабаровском ликвидировали крупную незаконную свалку ФОТО: Администрация Хабаровского района

Под Хабаровском ликвидировали крупную незаконную свалку. Территорию очистили в районе села Скворцово. В общей сложности ликвидировали 120 кубических метром мусора.

- В текущем году на межселенных территориях Хабаровского района ликвидировали пять незаконных свалок твердых коммунальных отходов и строительного мусора. Общими усилиями смогли вывезти 240 кубических метров. Работа по очистке территории района от мусора продолжается, - прокомментировали в районной администрации.

Работа по ликвидации новых точек незаконного размещения отходов продолжается. Во время субботников и месячников санитарной очистки в 2020 году в районе ликвидировали в общей сложности 165 несанкционированных свалок отходов.

Жителей Хабаровского района призывают беречь природу и не оставлять мусор в местах, не приспособленных для складирования отходов. За нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований грозит штраф от одной тысячи рублей