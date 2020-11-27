Священники в Хабаровске получили спецкостюмы для причащения больных Фото: Хабаровская епархия

Священники в Хабаровске получили спецкостюмы для причащения больных. Одежда уже поступила в Хабаровскую епархию вместе со средствами защиты. Священники уже приступили к работе.

- Кроме того, разработали правила для совершения треб на дому при посещении людей, находящихся в самоизоляции. Например, то, что священник берет с собой при посещении больного, потом должно быть утилизировано, - прокомментировали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Вместе со священником приезжает помощник, который помогает служителю надеть и правильно снять средства защиты. Еще на улице перед тем, как попасть в квартиру, священники будут надевать комплект СИЗ. Спецодежду оденут поверх подрясника, епитрахили и поручей. Верующие уверены, что людям, особенно болеющим и самоизолированным нужна духовная поддержка. Сейчас в епархии ведут переговоры о возможности причастия в больницах.