В Хабаровске возобновили реконструкцию набережной Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске после спада уровня воды в Амуре возобновили реконструкцию набережной. Ранее работы приостановили из-за того, что вода поднялась до отметок, при которых нельзя проводить работы по устройству основных несущих конструкций.

- К октябрю 2021 года выполнят берегоукрепительные работы и благоустройство территории, сделают современные причалы и прогулочные зоны. До яхт-клуба собираются продлить велодорожку, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Реконструируют нижний ярус набережной, где уложат брусчатку и установят ротонды. Также на территории установят новые фонари освящения, проведут дноуглубительные работы, чтобы на набережной смогут швартоваться суда с большим водоизмещением. На случай наводнения также установят временное сооружение. Напомним, общая протяженность сооружения составит 577 метров.