В Хабаровске деньгами отметили лучший двор и лучший подъезд Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске деньгами отметили лучший двор и лучший подъезд. Церемония награждения горожан прошла накануне. Так, в номинации «Лучший двор, благоустроенный жителями многоквартирного дома (до 80 квартир)» победила придомовая территория дома №45 на улице Ленина.

- В номинации «Лучший двор, благоустроенный жителями многоквартирного дома (более 80 квартир)» отметили придомовой участок по улице Владивостокской, 38а, а в номинации «Лучший двор ТСЖ (ЖСК)» - дом №7а на улице Данчука. «Лучшая цветочная клумба (цветник) во дворе МКД» у дома №16 по улице Стрельникова, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Подъезд №1 дома 26 по улице Краснореченской стал лучшим в номинации «Лучший подъезд, отремонтированный силами собственников и нанимателей помещений многоквартирного дома», а подъезд №2 в доме № 96 корпус 4 по улице Тургенева стал «Лучшим подъездом ТСЖ (ЖСК)». Всего победителей и призеров 26. Им вручили благодарственные письма и денежные призы.