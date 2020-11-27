Компания намерена обжаловать отказ на стройку в районе хабаровского парка «Динамо» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания намерена обжаловать отказ на стройку в районе парка «Динамо». Застройщик подал апелляционную жалобу. Об этом сообщил Михаил Сидоров, председатель Хабаровской городской Думы седьмого созыва в своем аккаунте в Instagram.

- Мы отстояли интересы граждан и Хабаровской городской Думы по данному вопросу в суде первой инстанции. Арбитражный суд Хабаровского края отказал застройщику в удовлетворении его требований. Но компанию это не устроило, поэтому от нее 25 ноября 2020 года поступила апелляционная жалоба на решение Арбитражного суда Хабаровского края, - сообщил Михаил Сидоров.

Далее, по правилам, возбудят апелляционное производство. Шестой арбитражный апелляционный суд оценит законность принятого решения суда первой инстанции. Михаил Сидоров также отметил, что на сегодняшний день выиграна битва, а не сражение. Борьба за территорию продолжается.