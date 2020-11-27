В Хабаровском крае увеличили финансирование ТОС Фото: Александр Янышев

В Хабаровском крае увеличили финансирование ТОС. Решение принял Михаил Дегтярев, врио главы региона. Он отметил, что программа территориального общественного самоуправления - одна из самых важных и востребованных краевых программ.

- Граждане самостоятельно, с использованием краевых средств, могут решить свои проблемы на местах. Я принял решение увеличить в следующем году ее финансирование с 75 до 100 миллионов рублей, - заявил Михаил Дегтярев во время расширенного заседания правительства Хабаровского края.

Отметим также, что финансовому блоку уже дали указания по этому поводу. Напомним, что в регионе уже созданы и действуют 841 территориальное общественное самоуправление (ТОС). Из краевого бюджета на софинансирование проектов выделили 261 миллион рублей.

Напомним, по программе поддержки проектов ТОС предусмотрено софинансирование из местных бюджетов. Также люди сами вкладывают деньги и привлекают спонсоров.