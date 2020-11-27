Доверчивый биробиджанец отдал мошенникам почти миллион рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

Доверчивый житель Биробиджана отдал мошенникам почти миллион рублей. Мужчина с трудом поверил, что сотрудник банка, позвонивший ему, оказался ненастоящим. Пострадавший обратился в городской отдел полиции с заявлением и рассказал, что с ним случилось.

- Неизвестный рассказал биробиджанцу, что его деньгами могут завладеть посторонние люди. От его имени якобы пытаются оформить кредиты, поэтому необходимо оформить заем на максимальную сумму и положить на «безопасный» счет в банке, - рассказали в пресс- службе УМВД России по ЕАО.

В итоге, следуя инструкции мошенников, мужчина в течение двух недель в трех разных банках взял пять кредитов на сумму 939 тысяч рублей. Потом он перевел эту сумму на счет, указанный мошенниками. Разбирательства по данному инциденту продолжаются.