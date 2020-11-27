Вузы Хабаровского края могут получить федеральную поддержку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вузы Хабаровского края могут получить федеральную поддержку. Об этом Михаил Дегтярев договаривается с главой федерального Министерства науки и высшего образования Валерием Фальковым. Глава региона сообщил об этом, когда поздравлял коллектив и студентов Хабаровского государственного университета экономики и права с 50-летием вуза.

- Федеральный центр готов оказать материальную поддержку этому университету - одному из опорных в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке вузу. Многие зампреды и министры правительства региона учились здесь, да и практически вся политическая и правоохранительная дальневосточная элита. Это говорит о высоком уровне образования, - отметил Михаил Дегтярев.

Отметим также, что в начале декабря университету выделят дополнительную федеральную субсидию в рамках программы финансового оздоровления. Деньгами собираются покрыть текущие потребности и вложить часть средств в стратегическое развитие.