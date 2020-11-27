В поселке Эльбан в Хабаровском крае обновят объекты теплоснабжения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Эльбан Амурского района в Хабаровском крае обновят объекты теплоснабжения. Работу оценивают в сумму более 200 миллионов рублей. Средства на реконструкцию выделит инвестор.

В планах установить два новых котла, заменить насосное оборудование. В период с 2022 по 2024 годы реконструируют тепловые сети в объеме 8,6 километров. За счет проводимых работ собираются повысить надежность системы теплоснабжения поселения, снизить технологические потери, улучшить качество поставляемой услуги.

- На сегодняшний день, на участке теплотрассы №2 восстановили провисший компенсатор в следствии разрушения бетонных блоков, на которых пролегают трубы. Кроме того, заменили полностью бетонные блоки, изготовили и установили новые скользящие опоры взамен искривленных, - рассказали в администрации Амурского района.