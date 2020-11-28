Обстановка в Хабаровском крае 27 ноября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон

Холодный и ветреный день на большей части территории региона прогнозируют синоптики Фото: Евгения МОЛОТОВА

Последняя суббота осени 2020 года в Хабаровском крае будет холодной и ветренной.

В г. Хабаровске, 28 ноября 2020 года без осадков, температура ночью от - 14ºС до -12ºС, днем от -8ºС до -6ºС, ветер юго-западный 7-13 м/с.

В южных районах Хабаровского края преимущественно без осадков, температура ночью от -18ºС до -13ºС, днем от -12ºС до -6ºС, ветер юго-западный 8-13 м/с;

В центральных районах также осадков не ожидается, температура ночью от -27ºС до -10ºС, днем от - 18ºС до -5ºС, ветер западный, юго-западный 6-13 м/с;

В северных районах местами ожидается небольшой снег на территории Николаевского, Ульчского, Аяно-Майского районов. Существенно похолодает. Температура ночью от -25ºС до -11ºС, днем от -15 ºС до -8ºС, ветер западный, северо-западный 6-13 м/с местами до 15-18 м/с.

На реке Амур и на Амурской протоке наблюдается ледоход. Установление ледостава.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 9 до 20 мкр/ч, т.е. находится в пределах естественных фоновых значений. Магнитное поле земли спокойное.

По состоянию на утро 28 ноября 2020 года на территории Хабаровского края зафиксировано в общей сложности 23586 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них за последние сутки 337 случаев. 436 человек – выздоровели, 1 скончался.