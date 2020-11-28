Хабаровские спасатели-альпинисты чистят ото льда ванты моста на Русский остров

Теперь состав группировки спасателей-альпинистов ДВРПСО МЧС России и его Владивостокского филиала составляет 20 человек Фото: ДВРПСО МЧС России

Уже более недели продолжаются работы по ликвидации последствий ледяного дождя, выпавшего в прошлую пятницу на территории Приморского края. В числе сотрудников, помогающих вызволению столицы ДФО из ледяного плена, работают и спасатели из Хабаровского края. За минувшие двое суток спасатели очистили восемь вант моста на Русский остров. Специалисты работают на высоте более 300 метров. Вместе со спасателями МЧС России участие в восстановительных работах принимает альпинист предприятия, которое обслуживает мост. Накануне, в работе участвовали двое спасателей краевой поисково-спасательной службы и четверо промышленных альпинистов.

Напомним, из-за выпавших аномальных осадков в Приморье уже в течение недели наблюдаются массовые отключения электричества, тепла и воды. Особенно тяжелая ситуация сложилась на Русском острове, который из-за оледенения моста оказался фактически отрезан от большой земли.