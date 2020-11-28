«Протесты сходят на нет»: в хабаровской мэрии отмечают снижение количества участников «марша Фургала»

По данным городского муниципалитета сегодня к зданию краевого правительство вышло около ста пятидесяти человек. Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске продолжается тенденция снижения количества участников незаконных митингов в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала. По данным городского муниципалитета сегодня к зданию краевого правительство вышло около ста пятидесяти человек.

Также в мэрии отмечают, что в течение рабочей недели по вечерам на площади Ленина незаконных собраний не проходило. Вместе с тем, силовые ведомства продолжают свою работу.

- За время проведения несанкционированных публичных мероприятий, на территории Хабаровского края пресечено 417 административных правонарушений, - отмечают в городской администрации. - По результатам рассмотрения дел судами принято 401 решение: выписано 263 штрафа на сумму более 2,8 миллиона рублей, 75 административных арестов, 40 – обязательные работы. Сотрудниками ГИБДД по Хабаровскому краю владельцам транспортных средств вручено 2109 предостережений о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях.

Напомним, на территории Хабаровского края сохраняется сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка. Введено ограничение на проведение массовых мероприятий и режим самоизоляции для граждан, старше 65 лет.