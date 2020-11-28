В Хабаровском крае особо охраняемой земли на Мяо-Чане станет больше

Специалисты краевого минприроды планируют расширить территорию природного памятника до 1900 гектаров Фото: Евгения МОЛОТОВА

Хребет Мяо-Чан и озеро Амут – уникальные памятники природы на территории Хабаровского края. Однако, до последнего времени статус особо охраняемой территории имели только 149 гектаров из обширных лесных массивов. Что же до остальной земли, то никаких ограничений на нее не накладывали. Такая небрежность привела к тому, что сначала на территории прорубили просеку, а после под видом санитарных мероприятий вырубили значительные лесные массивы. В результате уникальный памятник природы оказался под угрозой – дождевые воды и почвы стали стекать в Амут, приводя к заилению озера.

- В настоящее время планируется расширение памятника природы до 1900 гектаров, - рассказал председатель комитета по охране окружающей среды регионального Минприроды Алексей Сабитов. – Подготовка научного обоснования заканчивается. После ряда обязательных процедур мы надеемся на положительное решение. Введение статуса особо охраняемой территории наложит запрет на промышленные рубки на всей территории, с которой Амут собирает воду. Рекреационное значение останется при этом неизменным.

Это значит, что туристы и спортсмены смогут и дальше любоваться жемчужиной Хабаровского края.