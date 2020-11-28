В Хабаровском крае медики жалуются на отсутствие доплат за COVID-19 Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

На отсутствие федеральных выплат, положенных за работу с коронавирусными больными жалуются медики в Хабаровском крае. Как отмечает и.о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам и и.о. министра здравоохранения Евгений Никонов сообщения о невыплатах приходят в министерство здравоохранения Хабаровского края ежедневно.

- Сегодня Минздрав края получает ежедневно до 10 обращений по факту отсутствия федеральных выплат в октябре за ковид. Не будем говорить, что мы не виновны. Мы полностью разделяем ответственность с федеральным центром, но, действительно, до настоящего времени не вышло соответствующее распоряжение правительства России, - отметил и.о. министра здравоохранения края. - В предыдущем распоряжении «забыли» семь субъектов, включая Хабаровский край. Но краевые выплаты мы всем перечислили.

По словам Евгения Никонова с соответствующими вопросами министерство здравоохранения края уже обратилось к министру здравоохранения Российской Федерации Татьяне Голиковой.