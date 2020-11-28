В Хабаровском крае будут развивать регби

Соглашение о развитии регби подписали Михаил Дегтярев и председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев Фото: Правительство Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не раз подчеркивал важность развития спорта и его роль в жизни человека. В рамках программы развития спорта в регионе им накануне подписано соглашение с председателем Высшего совета Федерации регби России Игорем Артемьевым о развитии и популяризации регби. Речь идет о создании в крае команды для участия в соревнованиях и содействию в развитии детско-юношеского регби.

- Мы заинтересованы в развитии спорта в Хабаровском крае. На сегодняшний день более 23 тысяч детей и подростков проходят подготовку по 49 видам спорта. В регионе есть потребность в развитии видов спорта, которые только набирают популярность у молодежи. Подписание соглашения позволит улучшить спортивную инфраструктуру, привлечь в регби детей и молодежь и соответственно подготовить сильные команды для участия в соревнованиях,- отметил Михаил Дегтярев.

Развивать регби в крае будет специальная федерация.