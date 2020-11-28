Для десятой хабаровской городской больницы купят новую кислородную станцию Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Михаил Дегтярев отдал распоряжение о приобретении для хабаровской городской клинической больницы №10, оборудованной под коронавирусный госпиталь, новой кислородной станции. Стоимость нового аппарата составляет семь с половиной миллионов рублей. Кроме того, еще миллион власти вложат в текущий ремонт здания.

- До пандемии нашей емкости кислорода на 8 тонн хватало на 2-3 недели. С увеличением госпитализируемых пациентов этот же объем мы расходуем за 2 дня. Стабильная подача кислорода для пациентов с COVID-19 - буквально вопрос жизни и смерти. В больнице 470 коек оборудовано кислородом, что составляет 74% от общего числа, - рассказал Александр Калашников, главный врач ГКБ №10.

Напомним, что десятая городская больница работает в режиме коронавирусного госпиталя, начиная с марта 2020 года. В больнице проходят лечение пациенты с тяжелым течением заболевания и потребность в медицинском кислороде крайне велика.