Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Для десятой хабаровской городской больницы купят новую кислородную станцию

Для десятой хабаровской городской больницы купят новую кислородную станцию
Евгения МОЛОТОВА
КомментироватьОставить комментарий
Для десятой хабаровской городской больницы купят новую кислородную станцию

Для десятой хабаровской городской больницы купят новую кислородную станцию

Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Михаил Дегтярев отдал распоряжение о приобретении для хабаровской городской клинической больницы №10, оборудованной под коронавирусный госпиталь, новой кислородной станции. Стоимость нового аппарата составляет семь с половиной миллионов рублей. Кроме того, еще миллион власти вложат в текущий ремонт здания.

- До пандемии нашей емкости кислорода на 8 тонн хватало на 2-3 недели. С увеличением госпитализируемых пациентов этот же объем мы расходуем за 2 дня. Стабильная подача кислорода для пациентов с COVID-19 - буквально вопрос жизни и смерти. В больнице 470 коек оборудовано кислородом, что составляет 74% от общего числа, - рассказал Александр Калашников, главный врач ГКБ №10.

Напомним, что десятая городская больница работает в режиме коронавирусного госпиталя, начиная с марта 2020 года. В больнице проходят лечение пациенты с тяжелым течением заболевания и потребность в медицинском кислороде крайне велика.

Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО