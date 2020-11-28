Комсомольск-на-Амуре и Чегдомын могут войти в список самых грязных российских городов Фото: Иван ВИСЛОВ

Директор департамента природных ресурсов аппарата кабинета министров России Елена Ковалева представила вариант нового, расширенного списка самых грязных городов России – участников проекта «Чистый воздух».

В рамках федерального проекта по сокращению вредных выбросов в атмосферу предусматривается, что к 2024 году уровень загрязнения воздуха должен сократиться на 22%. Сейчас участниками проекта являются двенадцать городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Согласно новой инициативе предполагается дополнить его еще тридцатью: Улан-Удэ, Гусиноозерск и Селенгинск, Махачкала и Краснодар, девять городов Иркутской области, Астрахань, Архангельск, Северодвинск и Новодвинск, Владивосток, Уссурийск, Комсомольск-на-Амуре и рабочий посёлок Чегдомын, Лесосибирск, Ачинск и Минусинск, а также Кызыл, Абакан, Черногорск, Барнаул, Бийск, Петрозаводск-Забайкальский, Кемерово, Курган, Мончегорск, Искитим, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Корсаков, Новоалександровск, Южно-Сахалинск, Каменск-Уральский, Красноуральск, Первоуральск.

На снижение выбросов в атмосферу в городах участниках проекта «Чистый воздух» федеральные власти планируют истратить в общей сложности пятьсот миллиардов рублей.