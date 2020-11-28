Жители Хабаровского края напишут юридический диктант Фото: Администрация Хабаровска

Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» и Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» при поддержке Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» проводят с 3 по 10 декабря 2020 года юридический диктант. В этом году акция пройдет уже в четвертый раз. Принять в нем участие смогут все желающие старше 14 лет.

Как отмечают организаторы главной целью проведения правового диктанта является проверка уровня правовой культуры населения и повышение мотивации к получению юридических знаний, а также выработка предложений по совершенствованию образовательных программ. Диктант пройдет в режиме онлайн на официальном портале юрдиктант.рф.