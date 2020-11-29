Обстановка в Хабаровском крае 29 ноября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон

В регионе осадков не ожидается Фото: Валерий ШАХОВ

В Хабаровске, 28 ноября 2020 года без осадков, температура ночью от - 15 градусов до -13 градусов, днем от -9 градусов до -7 градусов, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду.

В южных районах Хабаровского края преимущественно без осадков, температура ночью от -18 до -13 градусов, днем от -12 до -6 градусов, ветер юго-западный 6-11 метров;

В центральных районах также преимущественно без осадков, температура ночью от -27 до -10 градусов, днем от - 15 до -5 градусов, ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду;

В северных районах преимущественно без осадков. Температура ночью от -25 до -11 градусов, днем от -15 до -8 градусов, ветер западный, северо-западный 6-13 метров в секунду местами до 15-18 метров в секунду.

На реках края наблюдается ледоход различной интенсивности, местами забереги, ледостав.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 9 до 20 микрорентген в час, то есть. находится в пределах естественных фоновых значений.

По состоянию на утро 29 ноября 2020 года на территории Хабаровского края зафиксировано в общей сложности 23917 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них за последние сутки 331 случай. 448 человек – выздоровели, никто не скончался.