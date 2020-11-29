Устранить цифровое неравенство: спецгруппа будет заниматься развитием связи в удаленных селах Хабаровского края

К интернету в регионе подключают социально значимые объекты Фото: Анастасия ОСИПОВА

Рабочая группа будет заниматься развитием инфраструктуры связи в отдаленных и малочисленных населенных пунктах Хабаровского края. Задача - устранить цифровое неравенство. Соответствующее распоряжение подписал врио главы региона.

В крае все крупные населенные пункты, которые находятся недалеко от магистральных линий связи, покрыты интернетом и мобильной связью. В крупных городах жители могут пользоваться всеми благами интернет-эры, а в некоторых удаленных уголках региона невозможно даже позвонить. Задачу устранить цифровое неравенство поставил президент РФ.

- Только в 2019 году мобильный Интернет стал доступен в 20 населенных пунктах края. Сейчас перед нами стоит задача разработать мероприятия по развитию инфраструктуры связи в труднодоступных малочисленных селах и поселках, – рассказали в министерстве информационных технологий и связи края.

К интернету в регионе подключают социально значимые объекты. За 2019 – 2020 годы доступ к Всемирной паутине получили 364 учреждения, сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.