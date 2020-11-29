Житель Эльбана оплатил долг арендованным телевизором и продал чужие вещи за спиртное

Безработный мужчина с богатым криминальным прошлым телевизор приятели отдал знакомой в уплату долга Фото: Иван ВИСЛОВ

Игорь (имя изменено - прим. ред.) в апреле этого года одолжил у знакомого телевизор, сварочный аппарат и защитную маску. Когда время аренды истекло, мужчина вещи не вернул. Ущерб оценили в 14 тысяч рублей.

Безработный Игорь с богатым криминальным прошлым телевизор приятели отдал знакомой в уплату долга. Сварочный аппарат и маску мужчина продал в автосервис за 1000 рублей. На заработанные деньги Игорь купил алкоголь.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение или растрата». Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Приговор вступил в законную силу. Имущество вернули владельцу.