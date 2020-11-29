Медосмотры в поликлиниках Хабаровского края возобновят с 1 декабря

В стационарах плановая помощь не останавливалась Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 декабря власти Хабаровского края планируют возобновить плановую помощь в поликлиниках региона. Речь идет о медосмотрах и диспансерном наблюдении. Напомним, что из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в поликлиниках было остановлено оказание профилактической медицинской помощи.

- С 1 декабря в крае полностью восстановим всю плановую помощь в поликлиниках. Временно приостановлены были лишь медосмотры и диспансерное наблюдение. С 1 декабря работаем в полную силу, - написал в своем Telegram-канале Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Отметим, что в стационарах плановая помощь не останавливалась. Также на «горячую линию» 396179 теперь можно дозвониться по телефону: 122.