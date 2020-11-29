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Происшествия

Пьяный житель Комсомольска поссорился с собутыльником и ударил его ножом

Мужчина устроил поножовщину во время застолья
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»

Фото: Алексей ФОКИН

Олег (имя изменено - прим. ред.) отдыхал у знакомых. Сидели хорошо, выпивали, но, как это часто бывает, на фоне выпитого спиртного между гостями возникла ссора. Олег поругался с одним из собутыльников, конфликт едва не обернулся трагедией.

Атмосфера между оппонентами накалялась, мужчины перешли на личности. 32-летний Олег не выдержал, схватил со стола нож и ударил собутыльника. Пострадавшего госпитализировали.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Максимальное наказание по статье - до десяти лет колонии.

Криминал