Пьяный житель Комсомольска поссорился с собутыльником и ударил его ножом

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Фото: Алексей ФОКИН

Олег (имя изменено - прим. ред.) отдыхал у знакомых. Сидели хорошо, выпивали, но, как это часто бывает, на фоне выпитого спиртного между гостями возникла ссора. Олег поругался с одним из собутыльников, конфликт едва не обернулся трагедией.

Атмосфера между оппонентами накалялась, мужчины перешли на личности. 32-летний Олег не выдержал, схватил со стола нож и ударил собутыльника. Пострадавшего госпитализировали.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Максимальное наказание по статье - до десяти лет колонии.