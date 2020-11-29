Женскую сборную по хоккею с мячом создают в Хабаровском крае

Сейчас юные хоккеистки приступили к ледовым тренировкам Фото: Правительство Хабаровского края

Женский хоккей с мячом возрождают в Хабаровском крае. Сборную, состоящую из представительниц прекрасной половины человечества, создает бывший игрок «СКА-Нефтяника» Руслан Шувалов. В состав первой команды вошло восемь человек, сейчас уже 15.

- Средний возраст нашей «группы здоровья» - так мы себя называем - 17 лет. Многие девочки со спортивной подготовкой: кто-то занимался фигурным катанием, конькобежным спортом, волейболом, борьбой, хоккеем с шайбой. Тема женского хоккея с мячом интересна, что исторически объяснимо, ведь это один из самых любимых видов спорта дальневосточников – кстати, в 1930-40 годах в Хабаровском крае как минимум три женские команды участвовали в региональных соревнованиях по хоккею с мячом, - рассказала Дарья Агаркова, капитан любительской женской команды по хоккею с мячом.

Команда девушек уже сыграла свой первый матч в сезоне 19/20. Соперниками стали игроки хабаровского краевого центра развития хоккея с мячом. Сейчас юные хоккеистки приступили к ледовым тренировкам. В перспективе женскую команду ждут усиленные тренировки, а также расширение состава.

Отметим, что в центре развития хоккея с мячом продолжается набор девочек. Более подробно об этом можно узнать в аккаунте @erofey_arena в социальной сети Instagram.