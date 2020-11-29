Угрозу подтопления жилых домов устранили в селе Хабаровского края

В селе Ильинка совершенствуют дорожную инфраструктуру Фото: Правительство Хабаровского края

В селе Ильинка совершенствуют дорожную инфраструктуру. Речь идет об участке краевой автомобильной дороги «Хабаровск – Ильинка – Ракитное – Гаровка-1 – поселок имени Горького». Здесь не было водопропускных труб, а также сузилась обочина.

– Из-за отсутствия водопропускных труб на перекрестке дорог «14 километр – Хабаровск» возникала угроза подтопления близлежащих многоквартирных домов и социальных объектов. На другом участке после ремонта мостового перехода сузилась зона, прилегающая к проезжей части, по которой передвигаются селяне. Также жители нуждались в новом остановочном павильоне на улице Совхозной, – рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

По информации пресс-службы правительства края, водопропускную трубу уже уложили. Также восстановлены обочины в районе моста, расчищен кювет. На остановке «дачная» установили новый павильон.