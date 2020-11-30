В школе под Хабаровском открыли Парту героя ФОТО: Официальный сайт администрации Хабаровского муниципального района

В школе под Хабаровском открыли Парту героя. В селе Корсаково так увековечили имя Алексея Шапошникова, участника Великой Отечественной войны, директора и учителя школы. Церемония открытия прошла в виде торжественной линейки.

- Среди участников события были ученики, представители районной власти и депутаты Закдумы. Напомним, «Парта Героя» - это Всероссийский образовательный проект, целью которого является напомнить учащимся о земляке - Герое, совершившем доблестный поступок, проявивший личное мужество и готовность к самопожертвованию, - рассказали в администрации Хабаровского района.

Именную парту установят в кабинете истории. На ней разместили информацию о герое и QR-код со ссылкой на сайт школы с материалами об Алексее Шапошникове. Сидеть за этой партой будут только отличники и те, кто активно проявит себя в общественной работе.