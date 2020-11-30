В Комсомольске-на-Амуре после поножовщины задержали мужчину Фото: Иван ВИСЛОВ

В Комсомольске -на- Амуре после поножовщины задержали 32-летнего мужчину. По предварительной информации, сообщение о телесных повреждениях поступило из городской больницы. В медучреждение поступил 35-летний местный житель с ножевым ранением.

- Сам пострадавший рассказал полицейским, что был в гостях у своих знакомых. В ходе совместного застолья между ним и одним из приятелей случился конфликт, во время которого мужчина, взял со стола нож, нанес потерпевшему удар, - рассказали в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении подозреваемого возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Расследование уголовного дела продолжается. Сам фигурант будет находиться под подпиской о невыезде.