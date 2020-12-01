Пассажир скончался после аварии на трассе в Хабаровском крае Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Пассажир скончался после аварии на трассе в Хабаровском крае. По предварительной информации, машина, в которой он находился, выехала на полосу встречного движения. Инцидент случился утром 30 ноября на 27 километре автомобильной дороги Советская Гавань - Ванино.

- Машина Nissan Liberty двигалась со стороны поселка Заветы Ильича Советско-Гаванского района в сторону Советской Гавани. На участке, где начинается закругление дорожного полотна, водитель выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Чайка-Сервис». В результате аварии телесные повреждения получил водитель автомобиля Nissan Liberty, а его пассажир скончался в больнице, - рассказали в краевом ГИДББ.

Автолюбителей в крае убедительно просят быть предельно внимательными при управлении машинами, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.