Хабаровские школьники добровольно уходят на дистант Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хабаровские школьники добровольно уходят на дистант. Мамы и папы принимают решения, чтобы оградить ребят от заражения COVID-19 и сезонными вирусными инфекциями. Удаленно обучаться будут уже 424 ученика.

- Чтобы перевести ребенка на дистант, нужно написать письменное заявление. Отметим, что о переводе всех хабаровских школяров на дистанционное обучение речи не идет. Учебные заведения продолжают работать в штатном режиме. На сегодняшний день в школах, лицеях и гимназиях обучаются более 65,5 тысячи человек, - рассказали в городском профильном управлении.

В учебных заведениях принимают меры, чтобы защитить здоровье детей. Действуют утренние фильтры, ведется санобработка поверхностей и классов, работают обеззараживатели воздуха, в наличии санитайзеры. Чтобы развести потоки учащихся, скорректировали расписание уроков и графики питания.