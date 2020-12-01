В Хабаровске раскрыли кражу на чердаке Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровске раскрыли кражу на чердаке. По предварительной информации, злоумышленник забрал электроинструменты на общую сумму около 60 тысяч рублей. О происшествии заявил житель Железнодорожного района. Он рассказал, что на несколько дней уезжал в командировку, а когда вернулся, обнаружил пропажу.

- По подозрении в краже задержали 41-летнего приятеля потерпевшего. Как выяснилось, он по просьбе пострадавшего хозяина дома присматривал за домом. Ранее у него уже были проблемы с законом - его привлекали к уголовной ответственности за угрозу убийством и побои. Похищенные части оборудования фигурант продал случайному прохожему, а деньги потратил на личные нужды, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении фигуранта возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание в этом случае - это лишение свободы на срок до пяти лет.