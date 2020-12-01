В Хабаровском крае заработала горячая линия по обращению с отходами Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В Хабаровском крае заработала горячая линия по обращению с отходами. Так, с 1 декабря 2020 года вопросы можно будет задать специалистам регионального министерства ЖКХ. Чтобы получить консультацию, пожалуйста, обращайтесь по телефонам (4212) 30-46-92 и (4112) 32-48-43.

Как отметили в региональном минЖКХ, получить ответы на вопросы можно будет и по телефонам компании «ТСК «ФЕСТ»: (4212) 75-17-29 (с 08:00 до 17:00) и по номеру (4212) 60-00-99 (с 17:00).

Ранее сообщалось, что в правительстве края согласовали введение тарифов, вводимых в рамках мусорной реформы. Изначально рассматривали два варианта расчета тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов. Первый - рассчитывать количество мусора исходя из количества квадратных метров. Второй - из числа проживающих. Решили использовать оба, но не одновременно.