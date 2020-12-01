Медработников наградили в Еврейской автономии Фото: Правительство ЕАО

Медработников наградили в Еврейской автономии. Из них 12 человек получили нагрудные знаки «Отличник здравоохранения». Среди участников церемонии были главная медицинская сестра противотуберкулезного диспансера Ирина Ваганова, преподаватель биробиджанского медицинского колледжа Наталья Клейман и врач-нейрохирург областной больницы Андрей Решетько.

- Кроме того, почетными грамотами Министерства здравоохранения России отметили семь специалистов. Среди них медицинская сестра приемного отделения инфекционной больницы Анна Пасько, врач-уролог областной больницы Валерий Герасьянов, врач-психиатр психиатрической больницы Олег Тойтман и другие медицинские работники, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Главной медицинской сестре областной больницы Галине Русяевой присвоили почетное звание «Заслуженный наставник молодежи Еврейской автономной области». А врач-онколог поликлинического отделения онкологического диспансера стал Заслуженным работником здравоохранения ЕАО.