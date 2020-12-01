Чемпионы олимпийских игр приедут в Хабаровский край Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чемпионы олимпийских игр приедут в Хабаровский край. Они передадут детским организациям спортивное оборудование. Визит делегации, в которую также войдут заслуженные мастера спорта, запланирован на 4 декабря. Встреча пройдет в рамках Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды - детям и молодежи России».

- К слову, это будет уже второй визит титулованных спортсменов. В это раз они побывают в спортивных организациях района имени Лазо, Бикинского и Вяземского районов. Также в планах подписание соглашения о передаче спортинвентаря Аяно-Майскому и Тугуро-Чумиканскому районам, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Ранее сообщалось, что олимпийские чемпионы в этом году уже побывали на строящихся спортивных объектах. Им презентовали легкоатлетический стадион в селе Некрасовка и физкультурно-оздоровительный комплекс в Вяземском районе. Кроме того, они в режиме online провели информационные встречи с детьми и молодежью.