Обстановка в Хабаровском крае 2 декабря 2020: погода, радиация, заболеваемость Фото: Борис КОКУРИН

Сегодня, 2 декабря, в Хабаровске без осадков, ночью -16 -14, днем -9 -7, ветер юго-западный 8-14 м/с. На юге региона преимущественно без осадков, ночью -19 -12, днем -11 -5, ветер юго-западный 9-14 м/с. В центральных районах преимущественно без осадков, ночью -31 -10, днем - 20 -5, ветер западный, юго-западный 3-14 м/с. На севере края преимущественно без осадков, ночью -30 -11, днем -18 -8, ветер различных направлений 3-14 м/с (на побережье Тугуро- Чумиканского района местами порывы до 17-22 м/с).

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 21 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом 24900. Из них вылечились 17833 человека.