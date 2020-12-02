Больница в Хабаровском крае получила новое высокотехнологичное оборудование Фото: Правительство Хабаровского края

Больница в Хабаровском крае получила новое высокотехнологичное оборудование. Речь идет о Ванинской районной больнице, куда доставили комплект высокотехнологичного оборудования для диагностики и анестезии, флюорограф и маммограф. До конца года в медучреждение привезут еще и многофункциональную кровать для реанимационного отделения.

- Оснастить больницу смогли за счет «Единой субсидии». С помощью устройств смогли повысить качество обслуживания пациентов. Так, с помощью современного передвижного флюорографа будут обследовать на туберкулез жителей отдаленных поселков, расположенных вдоль железной дороги. Современный наркозно-дыхательный аппарат, установленный в операционной гинекологического отделения, позволит делать операции гораздо более высокого и сложного уровня, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что общая стоимость финансирования на закупку оборудования для районной больницы составила 30,9 миллиона рублей. Это сумма расходов за 2020 год.