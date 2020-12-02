Обстановка в Хабаровске 2 декабря 2020: отключения воды и отопления, заболеваемость Фото: Ольга КИВА

По данным на утро 2 декабря 2020 года, в Хабаровске не зафиксировали отключений горячей и холодной воды, отопления. За минувшие сутки в городе на дороги высыпали 52 тонны песчано-соляной смеси, собрали и вывезли 201 кубометр снега.

- Также за минувшие сутки случилось 35 дорожных аварий, по номеру «03» скорую помощь вызывали 984 раза, - рассказали в городской администрации. - Сегодня утром на городские маршруты вышло 588 единиц общественного транспорта. Из них 30 трамваев, 17 троллейбусов и 531 автобус.

По данным на вечер 1 декабря 2020 года, в Хабаровске за сутки зафиксировали 205 новых случаев заражения. Общее число заражений в крае достигло 24900. Из них вылечились 17833. Жителей и гостей Хабаровска и Хабаровского края убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чаще мыть руки.