В селе Капитоновка в Хабаровском крае сняли карантин по африканской чуме свиней Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В селе Капитоновка в Вяземском районе края сняли карантин по африканской чуме свиней. Распоряжение вчера, 1 декабря, подписал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края. Решение об отмене ограничений приняли после проведения государственной ветеринарной службой края комплекса мер, направленных на ликвидацию очага АЧС.

- Ограничения отменили в том числе и на отдельных территориях в границах Вяземского района Хабаровского края. Специалисты считают необходимым отметить, что после отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон в течение полугода сохраняется ряд введенных ограничений, - рассказали в ветеринарной службе края.

На указанных территориях нельзя вывозить свиней, продукты животноводства, полученные от убоя свиней, не прошедшие промышленную тепловую обработку при температуре выше 70 градусов. Также нельзя продавать свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон и приобретать животных у населения.