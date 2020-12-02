Хабаровский край в числе лидеров по выписке излечившихся от Covid-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хабаровский край в числе лидеров по выписке излечившихся от COVID-19. Регион оказался в пятерке «отличников» в России. Специалисты связывают это с корректировкой методики выписки пациентов и улучшением показателей диагностики.

- По предварительным данным, методом ПЦР в крае с начала пандемии провели 598410 исследований. В неделю это около 40 тысяч. С прошлой недели в диагностике коронавируса применяют и экспресс-тесты, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что сейчас в регионе среднесуточное число новых выявленных заражений превышает 300. При этом в 26 процентах случаев заболевание протекает в форме внебольничной пневмонии, в 38 процентах случаев есть признаки ОРВИ, в 36 процентах случаев заболевание протекает бессимптомно.

Напомним, в регионе общее число случаев заражения коронавирусом 24900. В 22 лечебных учреждениях края развернули 3291 койку для лечения больных с коронавирусом и подозрением на COVID-19. Коечный фонд загружен на 86 процентов.