В Биробиджане законсервируют бомбоубежище Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане законсервируют бомбоубежище. Объект находится в микрорайоне имени Бумагина рядом со школой №5. Ранее о нем уже говорили общественники, депутаты городской думы, руководство и учителя школы №5. Они жаловались, что бомбоубежище открыто, его часто посещают школьники.

- Напомним, сооружение осмотрел мэр Биробиджана Александр Головатый. По итогам обследования он поставил задачу подготовить досудебную претензию собственнику помещения о необходимости консервации защитного сооружения. Документы направили две недели назад, но с тех пор работ никаких на объекте не было, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

В прошедшие выходные в бомбоубежище тушили пожар - к счастью, никто не пострадал. Теперь в мэрии озадачились тем, чтобы найти средства из городского бюджета на организацию работ по консервации бомбоубежища, потому что оно представляет угрозу жизни и здоровью граждан. Кроме того, в суд направят документы для взыскания с собственника расходов, которые муниципалитет понесет, с уплатой госпошлин.