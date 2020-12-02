Вперед в будущее: любимец женщин Жорж Милославский возвращается на экраны

В этом году лицом новогодней рекламной кампании Сбера станет Жорж Милославский

Персонаж, которого сыграл всенародно любимый актер театра и кино Леонид Куравлев в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», еще в 1973 году призывал: «Храните деньги в сберегательной кассе». Оказавшись в 2020 году, герой узнает, что теперь Сбер - больше чем банк, не просто финансовая компания, а технологический гигант. А как раз одна из компаний экосистемы Сбера и сделала возвращение любимого персонажа возможным.

Помимо воссоздания внешности киногероя с помощью технологий искусственного интеллекта, создателям ролика необходимо было синтезировать его голос, который является важной составляющей образа героя. Эту нестандартную задачу решали специалисты Группы ЦРТ, входящей в экосистему Сбера. Обычно для качественного синтеза речи с помощью технологии TTS (text-to-speech) требуется не менее 20 часов речи диктора, записанной в студии по определенному текстовому шаблону. В случае с голосом Леонида Куравлева задача требовала нестандартного подхода.

Во-первых, нужен был именно тот голос, которым актер говорил 47 лет назад, а с годами его речь изменилась. Во-вторых, даже с учетом того, что актер на протяжении 70-х годов много снимался в кино, записи его голоса не всегда подходили для работы. В разных кинокартинах, в зависимости от роли, актер менял манеру речи и подачу, на его монологи накладывались фоновая музыка и шум, плюс старые записи, даже оцифрованные, содержат дефекты.

В общей сложности в распоряжении команды ЦРТ было около четырех минут разнообразно звучащей речи актера из таких фильмов, как «Глубокие родственники», «Суета сует», «Не может быть» и «Иван Васильевич меняет профессию». Эти аудиодорожки легли в основу обучения системы TTSи синтеза речи. Для зрителей и слушателей такое аудио ничем не отличается от обычного, и они не смогут различить, что было синтезировано, а что - архивная запись. Однако специальные системы детектирования, которые разрабатывает Группа ЦРТ, способны определить искусственность голоса. Это позволяет защититься от хакеров и безопасно использовать TTS в коммерческих проектах компании.

Благодаря такой кропотливой работе Жорж Милославский побывал на концерте NILETTO, познакомился с новыми сервисами Сбера, а также подарил зрителям радость и веру в новогоднее чудо, ведь такие необычные волшебные истории обычно случаются в канун самого любимого праздника - Нового года.