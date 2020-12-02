Парная с огоньком: 15 человек спешно покинули сауну в Хабаровске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня утром, 2 декабря, на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска поступило сообщение о возгорании в сауне. По предварительной информации, инцидент случился в заведении на улице Воронежской, на территории «Автоколонны 1266». Очаг возгорания находился в трехэтажном кирпичном здании.

- Огнеборцы немедленно отправились на вызов. До их прибытия из помещения самостоятельно эвакуировались 15 человек. Пожарные, добравшись до места, приступили к разведке помещений и локализации возгорания, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В 8:48 по местному времени огнеборцы сообщили о ликвидации возгорания. Огонь охватил в общей сложности 10 квадратных метров помещения. Во время происшествия никто не пострадал. Пока специалисты Государственного пожарного надзора МЧС России устанавливают причины возгорания и обстоятельства, этому способствовавшие. По факту случившегося проведут проверку.