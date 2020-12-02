Учителя старше 65 лет уходят на дистант в Хабаровске Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Учителя старше 65 лет уходят на дистант в Хабаровске. На сегодняшний день обучают детей удаленно 44 педагога. Об этом сообщили на заседании городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19.

- Решение о нахождении на рабочем месте педагогов старше 65 лет принимают руководители образовательных учреждений самостоятельно. Перевод учителей на дистанционную работу - это необходимость. Если перевести педагога на такой формат работы нет возможности, тогда допускают к очному преподаванию по письменному согласию, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В целом в Хабаровске отмечают положительную динамику с выздоровлением педагогов и выходом их на работу. По сравнению с прошлой неделей число учителей, болеющих ОРВИ, уменьшилось с 437 до 396, COVID-19 - c 287 до 262. Дефицит преподавателей не отразился на учебном процессе. Заболевших педагогов заменяют коллеги и студенты 4-5 курсов.