Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 2 декабря 2020: лечатся 212 пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 2 декабря 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска -на- Амуре получают лечение 532 человека. Из них у 212 подтвержден коронавирус. За минувшие сутки выписали по выздоровлению 39 человек, госпитализировали - 62.

- В реанимационном отделении находится 21 пациент. У четырех человек только подозревают заражение коронавирусом. Кроме того, лечатся от внебольничной пневмонии 316 пациентов. За сутки с этим диагнозом госпитализировали 91 человека, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Жителей и гостей города убедительно просят придерживаться противоэпидемиологических мер. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, чаще мойте руки, дезинфицируйте свои гаджеты, регулярно делайте влажную уборку в помещениях. Горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуют оставаться дома.