В зоосаде под Хабаровском стартовал конкурс «Новогодняя сказка» Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В зоосаде «Приамурский» под Хабаровском стартовал конкурс «Новогодняя сказка». К участию приглашают и взрослых, и детей. Творческое состязание проведут в категориях дети (до 14 лет), взрослые (от 14 и старше) и семейное и коллективное творчество.

- Победителей выберут в двух номинациях: «Елочное украшение» и «Новогодняя композиция». Среди требований к игрушкам: не меньше 20 сантиметров и не больше 50 сантиметров. Игрушка должна быть легкой, иметь петлю для подвешивания. Новогоднюю композицию надо изготовить из материалов, позволяющих разместить ее на улице, - рассказали в зоосаде.

Отметим также, что на изделиях должны быть этикетки размером 4х10 сантиметров. На них нужно указать название игрушки, ФИО автора, возраст, номинацию, населенный пункт, в котором живет участник, контактный телефон. Изделия и заявки принимают до 15 декабря по адресу: Хабаровск, улица Дзержинского, 36, офис 213, или село Воронежское-2, Зоосад «Приамурский». Подробности по телефону: 32-45-40.